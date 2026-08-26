Allegri su Hojlund: "Deve migliorare un dato specifico, ma ci mette tutto l'impegno"

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Massimiliano Allegri ha parlato di varie tematiche di casa Napoli: tra queste anche di Rasmus Hojlund, il suo centravanti titolare.

"Sarà un'annata bella e impegnativa, dovremo essere bravi a stare dentro in Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il centenario capita una volta sola e quindi avremo la responsabilità di fare un'ottima stagione". Parla così Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, a Sportmediaset dopo l'esordio vincente in campionato contro il Genoa.

Chiusura su Hojlund: "È un attaccante di grande fisicità, ci mette impegno ed è volenteroso ma deve migliorare il numero di gol in stagione. Può farlo visto che ne ha tutte le potenzialità".