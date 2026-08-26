Nazionale, Mancini sui nuovi talenti: da Esposito a Vergara, i nomi sotto osservazione

vedi letture

Dal 25 settembre al 5 ottobre l'Italia scenderà in campo per quattro impegni di Nations League e il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini è già al lavoro per individuare nuovi profili da inserire nel gruppo azzurro. Non è la prima volta che il tecnico marchigiano punta su intuizioni di questo tipo — basti pensare al caso Mateo Retegui — e intanto arrivano i primi segnali dagli esordi stagionali delle squadre di Serie A.

Serie A, i primi indizi per la lista di Mancini

I nomi più attesi hanno risposto presente: Pio Esposito, Frattesi e Raspadori sono tutti andati a segno nelle rispettive gare d'esordio. Il centravanti dell'Inter sta guadagnando sempre più spazio, complici i problemi fisici di Thuram e la fiducia di Cristian Chivu, che lo ha voluto protagonista fin dal primo giorno di precampionato. Il centrocampista romano, da pochissimo alla Lazio, si è già conquistato l'affetto dei tifosi biancocelesti grazie al gol-vittoria contro il Bologna e ora punta a una nuova chiamata in Nazionale. Il terzo, in forza all'Atalanta, potrebbe trovare spazio grazie al nuovo ruolo da centrale di centrocampo affidatogli da Sarri.

Chi sono gli osservati speciali di Mancini

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra i prospetti italiani che il ct di Jesi potrebbe voler valutare da vicino figurano Cisse (Milan), Vergara (Napoli), Mout (Monza), Romano (Cagliari), Liberali (Como), Cacciamani (Torino), Fini (Frosinone), Palma (Udinese, attualmente fermo per infortunio), Ndour (Fiorentina) e Lulli (Roma). Le partite che precedono la sosta per le nazionali rappresentano un'occasione da sfruttare in fretta, soprattutto per bloccare i calciatori con doppio passaporto prima che scelgano un'altra federazione. Il caso più delicato riguarda il 19enne trevigiano del Milan: cresciuto nel settore giovanile rossonero, sembrerebbe ormai orientato verso la causa azzurra.