Prandelli elogia Allegri: "Ha già compattato il Napoli, in Champions potrà dire la sua!"

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Cesare Prandelli si sofferma sulla lotta-Scudetto e fa un'analisi anche del Napoli, tessendo le lodi di Massimiliano Allegri.

Cesare Prandelli vede l'Inter come la formazione italiana più attrezzata per arrivare lontano in Champions League, ma non esclude un ruolo importante per il Napoli. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex commissario tecnico della Nazionale ha spiegato: "L'Inter mi sembra l'unica italiana con una caratteristica anche europea. Gioca, cerca di costruire, ma è molto efficace anche sulle ripartenze, sull'intensità. Quando riparte vuole fare gol sempre, a me piace questo modo di interpretare il calcio". Per Prandelli, inoltre, i nerazzurri si sono ulteriormente rafforzati inserendo calciatori abituati a vincere.

Prandelli: "Napoli è Napoli, Max saprà preparare bene le partite"

L'ex ct ha però speso parole importanti anche per gli azzurri: "Napoli è Napoli, nel senso che ci sarà grande entusiasmo e tanta voglia di fare. L'anno scorso è uscito anche per qualche infortunio di troppo. Max ha compattato, saprà preparare bene le partite. Sono convinto che potrà dire la sua". Promosso anche il Como di Fabregas: "Come mentalità è avanti anni luce. Fa costruzione ma verticalizza molto, a me piace. Anche se sono giovani, saranno protagonisti pure in Champions".