Il doppio ex De Agostini: "Il Como soffre una cosa, così il Napoli può metterlo in difficoltà"

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Stefano De Agostini, doppio ex della sfida tra Napoli e Como, si è soffermato sul match di Serie A in programma domenica al Maradona.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Stefano De Agostini, doppio ex Napoli e Como: “Nelle prime giornate spesso vengono fuori risultati strani, stavolta non è stato così, ma è presto per fare dei bilanci. Credo però che anche il Como possa dare fastidio ed essere in vetta soprattutto se continuerà ad operare sul mercato.

Il Napoli avrà un problema quest’anno: De Bruyne. Se gioca lui, il ruolo di McTominay devi sacrificarlo e la gente non deve aspettarsi il calciatore degli anni addietro perchè dovrà fare un lavoro di copertura. Allegri dovrà sistemare questo inghippo che neanche Conte ha sistemato. Lo scorso anno l'infortunio di De Bruyne ha agevolato il Napoli e questo ha risolto problemi tattici. Allegri in queste cose è un maestro, ma ha un compito non semplice. Se De Bruyne accetterà di fare ciò che ha fatto nella prima giornata, il Napoli può diventare devastante. Lucca deve decidere cosa vuol fare: se diventare un giocatore importante o vivacchiare. Quella scorsa è stata una stagione non buona, ma il giocatore è valido, credo sia un giocatore di livello e se vuole diventare uno di valore sta solo a lui farlo.

Mi piace come gioca il Como, non si può non simpatizzare per il gioco del Como, ma soffre la fisicità degli avversari. Ad esempio l’Udinese è squadra molto fisica che tiene botta nell’uno contro uno e che a centrocampo ti sovrasta, ecco se anche il Napoli metterà giocatori di fisicità può dare filo da torcere al Como.

Ho avuto il piacere di giocare un anno solo a Napoli e in piazze del genere, nelle grandi piazze come Roma, Napoli, Milan, Torino è difficile gestire le situazioni quando non vanno bene. E' in quei momenti viene fuori la qualità di allenatore e giocatori perchè quando è bello è bellissimo, ma quando è brutto è bruttissimo. Ecco perchè aspetto di vedere quando il Milan avrà il primo momento di difficoltà”.