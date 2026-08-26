Di Michele vota Roma: "L'attacco del Napoli è un gradino sotto"

vedi letture

L'ex calciatore David Michele ha commentato vari temi, partendo dal mercato di attaccanti come Pinamonti e Kean e spaziando sull'avvio di campionato della Roma e non solo. Queste le sue dichiarazioni in diretta alla radio di Tmw

Pinamonti che colpo sarebbe per l'attacco della Lazio?

"A me non ha mai fatto impazzire, però è il meglio che si potesse prendere a certe cifre. Certo, parlando di Lazio se guardiamo al passato c'erano altri giocatori di spessore. Può dare una mano, ma bisognerà vedere se riuscirà a reggere la pressione di un ruolo che come detto ha un peso".

Malen può vincere il titolo di capocannoniere?

"Di certo Malen può fare più gol di tutti, per ciò che ha fatto lo scorso anno e per quello che rappresenta in questo momento per la Roma. Ad oggi i giallorossi hanno un parco attaccanti molto importante. Sicuramente hanno ridotto il gap con il reparto offensivo nerazzurro. Anche l'attacco del Napoli per dire ha dei nomi importanti, ma è un gradino sotto a quello della Roma".

Goncalo Ramos cosa potrà dare al Milan?

"In questo momento non ha fatto intravedere quelle che sono le sue qualità. Di certo è ancora tutto da vedere e servirà adattarsi al campionato italiano. Parliamo comunque di un giocatore importantissimo e che i gol li ha sempre fatti. Anche in Italia 15 reti le può fare ad occhi chiusi".