Allegri annuncia tempi di recupero lunghi per Buongiorno: "È un peccato..."

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Alessandro Buongiorno è ai box da inizio stagione e reduce da un intervento chirurgico: Allegri annuncia che sarà fuori fino a gennaio.

Nel corso della sua intervista a Sportmediaset, l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri si è soffermato anche sulla difesa e, in particolar modo, ha annunciato tempi di recupero lunghi per Alessandro Buongiorno, fermo da inizio stagione e reduce da un intervento chirurgico:

"Peccato per Buongiorno che starà fuori sino a gennaio - continua Allegri -, comunque ho Marin e Rrahmani, Beukema è indietro ma recupererà la forma migliore (così come Badiashile, ndr), all'occorrenza ho anche Olivera. Sono fiducioso".