Marinozzi: "Allegri a Napoli deve ridurre le fasi di passività e sofferenza. Al Milan..."

vedi letture

Il Napoli si avvicina alla gara col Como dopo la vittoria col Genoa, seppur con una gara dai due volti, analizzata anche dal giornalista Andrea Marinozzi sul suo canale Youtube: "Il Genoa gioca, è aggressivo, ma manca qualcosa davanti. C'è incapacità a segnare. De Rossi dovrà unire quest'aggressività con il creare occasioni. Il Napoli ha aspettato, s'è abbassato nel momento di furore del Genoa ed è venuto fuori quando l'intensità del Genoa è calata. La cosa che deve fare Allegri, che non è riuscita al Milan o nell'ultima esperienza alla Juventus, è diminuire i momenti di sofferenza e passività della sua squada.

La squadra li accetta, ed è un vantaggio quando arriveranno le grandi squadre ed il Milan nei big-match l'ha fatto bene o in Champions, ma sarà difficile avere questo atteggiamento difensivo e di non prendere gol abbassandosi anche contro le piccole. Il Milan non è riuscito ad avere continuità con le piccole ed ha perso tanti punti. Sarà ancora più difficile per il Napoli mantenere quella concentrazione con le piccole in area di rigore. Dovrà pressare di più, recuperarla più in alto, abbassarsi meno, mentre in Champions può far meglio rispetto all'anno scorso quando fece malissimo".