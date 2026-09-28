Scontro ADL-ultras, Caiazza: "Fa solo il male del Napoli. Non può dire certe cose..."

Salvatore Caiazza analizza su Il Roma la tensione tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras del Napoli, auspicando un confronto tra le parti.

Lo scontro a distanza tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras del Napoli è al centro dell'editoriale di Salvatore Caiazza sulle pagine de Il Roma. Il giornalista sottolinea come la contrapposizione non faccia bene all'ambiente azzurro, soprattutto in una fase delicata della stagione: "Aurelio da una parte, gli ultras dall'altra. Ha preso una brutta piega lo scontro a distanza tra il presidente del Napoli e i gruppi storici delle Curve. I botta e risposta tra di loro non portano da nessuna parte. Anzi, fanno solo il male del Napoli. E sinceramente in questo momento delicato non serve a niente questa guerra intestina. C'è bisogno di trovare un punto di incontro. Ognuno facendo la propria parte".

Caiazza: "De Laurentiis non può dire che i supporter sono criminali"

Caiazza critica sia le parole del presidente sia i toni utilizzati negli striscioni comparsi in città: "De Laurentiis non può andare in tv e dire che i supporter della sua squadra sono dei criminali. Non è assolutamente vero. Qualche pecora nera c'è ma come ovunque. Sono tutti ragazzi che si autofinanziano per spingere i propri beniamini a vincere le partite. Lo fanno senza scopo di lucro e senza chiedere qualcosa in cambio. C'è da dire, però, che gli striscioni che appaiono in città non sono certo educati e offendono non poco il patron. Come quello uscito ieri mattina dove Adl viene ritenuto un rimbambito".