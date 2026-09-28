Allegri fa discutere, Marinozzi: “Al Napoli servivano stimoli diversi, non sa difendere così basso e ripartire”

Andrea Marinozzi analizza il Napoli visto nelle prime sei partite stagionali, snocciolando i numeri negativi, specie in difesa.

Andrea Marinozzi, telecronista Dazn, tramite il proprio canale Youtube ha fatto un'analisi dell'avvio di stagione del Napoli e del suo modo di giocare: "Il Napoli ha difficoltà a difendersi come vuole Allegri in area di rigore. Il gruppo solido degli ultimi anni ha vinto molto ed è un po’ in riserva, ma non è detto che non possa essere ricaricato e serve qualcosa di nuovo. Avevano bisogno di stimoli diversi, proporre qualcosa di diverso, quello che propone Allegri è poco stimolante. I numeri non sono positivi, 11esimi per xG creati e concessi, poco, numeri da centro classifica. 19esimo per azioni da contropiede e questo torna anche quando vinceva, il Napoli non ha il motore per ribaltare il campo come vuole Allegri abbassandosi. Il Napoli fa gol quando recupera alto, vedi col Genoa, con l’Inter, ma se si abbassa poi quando la recupera è troppo lontano dall’area di rigore".

Marinozzi: "Il Napoli deve giocare come fatto con l'Inter"

Ancora Marinozzi: "Il Napoli positivo è quello con l’Inter non con l’Arsenal pure se prende un solo gol e Allegri si disse soddisfatto, ma subì tantissime occasioni. 19esimi per tocchi in area di rigore concessi, numeri altissimi! Allegri alla Juve aveva tanti tocchi concessi nell’ultimo terzo ma non in area, con cedeva tiro da fuori, questo Napoli non ha le caratteristiche per fare questo gioco al di là dei moduli o inserire un difensore in più. Sono i principi che contano, difendere col pallone e non solo con densità, più in alto e farlo anche dopo un gol fatto!”.