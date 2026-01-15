TuttoJuve, Pavan attacca: “Caro Rrahmani, se le regole erano uguali per tutti eri a -4”

Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve.com, ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Amir Rrahmani al termine di Napoli-Parma: “Caro Rrahmani, se le regole erano uguali per tutti eri quattro punti dietro. E' molto particolare sentire qualcuno che parla di regole uguali per tutti dopo che il Napoli ha subito delle decisioni giuste, entrino nella logica che l'unica squadra penalizzata oggi è la Juventus".

