Podcast Bucchioni: “Il Napoli deve guardare avanti, ma come fai a recuperare 6 punti?”

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni.

Come ha visto la giornata di ieri?

"Sei punti in questa fase della stagione valgono di più. Questo è il momento di accelerare per chi vuole farlo, perchè con le coppe ci saranno difficoltà. Ora aver messo sei punt idi distacco con il Napoli è ottimo. E il Milan vedremo. La partita di stasera per i rossoneri è fondamentale. Ieri è successa una cosa molto visibile, Inter e Napoli dopo una partita stile Premier a San Siro hanno faticato. Il Napoli ha poche alternative, gli altri hanno Lautaro e altri in panchina e ha vinto. Uno ha soluzioni per risolvere le partite, l'altro non ce le ha più. E con le coppe sarà più difficile recuperare i giocatori. Ieri si sono viste le differenze tra Inter e Napoli".

Juve, si parla ancora di Frattesi:

"Con l'esplosione di Miretti, serve meno uno come lui. E' la forza di Spalletti, fa crescere i giocatori. E' un 2003, ha margini di miglioramento. Ha tiro, corsa, si inserisce, ha energia".

Il Napoli deve guardare avanti o guardarsi dietro?

"Deve guardare davanti, ma come fai a recuperare i sei punti? E' questa la domanda".

Inter, Thuram sta deludendo ora?

"Sono parzialmente d'accordo. Da uno come lui ti aspetti di più, ma i movimenti sono sempre importanti, la manovra offensiva con lui funziona. Manca qualche gol ma è sempre un giocatore importante".

Roma e Juve, pensiero stupendo: possono credere allo Scudetto?

"La Juve, se continua di questo passo...sappiamo il blasone e la forza che ha la Juve. La Juve, per come si è messa la classifica, un pensiero deve farlo. Lo ha detto il primo giorno Spalletti che è arrivato, la Juve deve avere sempre in testa quel pensiero".