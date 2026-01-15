Ultim'ora
Lucca, l’Al-Hilal spinge e offre maxi-ingaggio! Telefonata di Inzaghi: la situazione
Lorenzo Lucca è in uscita dal Napoli e il club azzurro sta valutando le possibili soluzioni per trovare una sistemazione al centravanti. Nelle ultime ore la squadra più decisa ad avanzare sul giocatore è stata l’Al-Hilal, guidata da Simone Inzaghi, che ha personalmente contattato Lucca per sondarne la disponibilità.
Il club saudita sarebbe pronto a offrire al centravanti un ingaggio importante fino a fine stagione, riferisce Matteo Moretto su YouTube. Resta da capire se Lucca sarà favorevole al trasferimento e, in caso positivo, come le due società potranno definire la formula dell’operazione. Sul giocatore, nel frattempo, restano vigili anche club italiani, inglesi e il Benfica.
