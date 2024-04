Uefa, Christillin fiduciosa: "Il Napoli ha ancora chance per la Champions"

Evelina Christillin, membro dell’UEFA, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Evelina Christillin, membro dell’UEFA, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quello di ieri sera è stato un grandissimo risultato per le italiane. Complimenti a Roma, Atalanta e Fiorentina. Ora è matematica che noi e la Germania avremo cinque squadre nella prossima Champions. Mancano ancora sei partite e se il Napoli mette in campo la forza ed i giocatori che ha tutto può succedere.

Lo sport nazionale è guardare il sole negli occhi degli altri e la pioggia in casa propria, ma l’anno scorso abbiamo portato tre squadre in finale delle competizioni europee e quest’anno pure potrebbe accadere una cosa simile. Va ricordato che nel nostro campionato il 70% circa dei giocatori sono stranieri e spero che il nostro calcio possa offrire invece anche dei talenti nostrani alla nostra nazionale. Se una squadra italiana vincesse l’Europa League va in Champions a meno che non arrivi tra le prime cinque”.