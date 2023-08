Valeria Marini svela: “Dissi a capodanno che Spalletti avrebbe vinto lo scudetto col Napoli”

Da Forte dei Marmi, la nota show girl Valeria Marini ha rilasciato qualche battuta a Radio Firenzeviola

Da Forte dei Marmi, la nota show girl Valeria Marini ha rilasciato qualche battuta a Radio Firenzeviola: "Spalletti per l'Italia mi piace, è un grande professionista. Io l'avevo detto a capodanno che avrebbe vinto lo Scudetto al Napoli. Senza nulla togliere a Mancini che ha trovato un momento non fortunato per la Nazionale. La Fiorentina? Un po' di Firenze è sempre nel mio cuore. Anche la Fiorentina si meriterebbe lo Scudetto, io ho una mia sensazione…. Ma intanto: baci stellari".