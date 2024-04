Vedremo un altro Mertens in azzurro? Dries: "Sicuro! Ciro Romeo stava benissimo qui"

Un giorno vedremo un altro Mertens con la maglia del Napoli? Chissà. Ma Dries ci spera, innamorato di Napoli com'è. Il riferimento è ovviamente a Ciro

Un giorno vedremo un altro Mertens con la maglia del Napoli? Chissà. Ma Dries ci spera, innamorato di Napoli com'è. Il riferimento è ovviamente a Ciro Romeo, il bimbo dell'ex attaccante azzurro, recentemente rientrato in città per una toccata e fuga. Ai microfoni di Prima Tv Mertens ha risposto così alla domanda:

"Sicuro. Lui a Napoli stava benissimo. Cosa gli racconto di Napoli? Nulla, deve scoprire da solo le emozioni di questa città. Se un calciatore sta bene ed è felice a casa si vede anche in campo e per questo sono rimasto nove anni in un posto bellissimo, una casa bellissima, vicino a una spiaggia che è il top e sono cose che influiscono tanto sulle scelte di un professionista”.