Venezia, Candè: "Grande battaglia contro Lukaku. Lavorato tanto sull'aspetto difensivo"

Fali Candè, difensore del Venezia, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 0-0 col Napoli.

Che aria avete respirato in spogliatoio a fine partita, ci credete alla salvezza?

"Siamo soddisfatti del pareggio, affrontavamo una squadra difficile, ovviamente c'è un umore positivo dentro allo spogliatoi".

Che battaglia con Lukaku. Come l'hai vissuta e come ti eri preparato?

"Tutti lo conoscono, è un grande attaccante, è stata una gran bella battaglia con lui. Mi ero preparato in questa settimana studiando gli avversari, ho detto a me stesso che dovevo essere pronto e abbiamo fatto tutti una grande prestazione".

Il tuo inserimento è stato importante e la difesa ha raccolto tre clean sheet contro Lazio, Atalanta e Napoli.

"Cerco di fare del mio meglio nella squadra. Avevo le idee ben chiare quando sono arrivato qui. Abbiamo lavorato tanto sull'aspetto difensivo e sono contento quando non subiamo gol".

I tifosi ti stanno coccolando.

"Abbiamo dei tifosi incredibili, è bello per noi perché ci danno carica, soprattutto quando subentra stanchezza".

Avete subito davvero pochi gol qui. Cosa vi manca per raccogliere più punti?

"Abbiamo trovato compattezza a livello difensivo subendo meno gol. Ci manca solo essere più concreti in fase offensiva, oggi ci siamo andati vicini".