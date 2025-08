Vieri: "Inter ancora la rosa più forte. Lucca? Ora lo vedo malissimo per un motivo"

L'ex attaccante di Inter, Juventus e Milan, Christian Vieri, ha rilasciato una intervista a La Nuova di Venezia e Mestre ed ha parlato di alcuni temi caldi legati alla Serie A. Di seguito un estratto.

Questo il suo giudizio sull'ultima stagione dell'Inter: "Rispondo con una domanda: chi non firmerebbe per arrivare a fine aprile stando in corsa su tre fronti? E quando sei lì come fai a scegliere? Chi ragiona in maniera diversa fa discorsi non da bar, ma da bar marci. Le grandi squadre giocano per vincere tutte le partite. Se Lookman sarebbe il giocatore giusto per l’Inter? A dire il vero sarebbe un grande acquisto per qualsiasi squadra. Salta l’uomo, da tre anni va in doppia cifra. L’Inter potrebbe giocare con il tridente Thuram-Lautaro-Lookman? Assolutamente sì. Sapete chi sono quelli che non possono giocare assieme? Quelli scarsi".

Poi sulla lotta Scudetto: "A oggi secondo me quella dell’Inter è ancora la rosa più forte. Poi questo non vuol dire che vincerà lo scudetto. E comunque da qui al 1° settembre può cambiare tutto. Come vedo Lorenzo Lucca al Napoli? In questo momento malissimo perché immagino stia soffrendo come una bestia la preparazione di Conte. Lo scorso anno ha fatto 12 gol a Udine. Il mister lo porterà a un livello fisico ideale, quando starà bene toccherà a lui dimostrare quello che vale".