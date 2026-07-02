Vieri sicuro: "II Napoli è fortissimo e Allegri farà molto bene"

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Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato e dell'Inter, sottolineando come Cristian Chivu si sia dimostrato all'altezza: "Se rivincerà? O vince l'Inter o vince il Napoli. II Napoli è fortissimo e Allegri farà molto bene".

Venendo invece al Milan da segnalare l'ingaggio di Gonçalo Ramos: "Finalmente, al Milan serve qualcuno che segni tutte le domeniche, era da 10 anni che non aveva un centravanti cosi. Deve andare in Champions tutti gli anni, tra 60 e 70 milioni cambia nulla. È un grandissimo giocatore, hanno preso uno fortissimo". La Juventus invece rivuole Kolo Muani: "lo avrei tenuto Vlahovic, anche a costo di dargli 2-3 milioni in più. Ora devi prendere Kolo Muani, che è buonissimo, e azzeccare gli altri colpi: non è facile. Con Kolo e Vlahovic per me sarebbe Champions garantita tutti gli anni".Chiosa infine sulla Nazionale italiana e sulla possibilità che come ct possa arrivare uno fra Antonio Conte e Roberto Mancini: "Sono due bravi, seri: chiunque prendi, va bene. II problema vero non sono loro. Quale sarebbe? Fare le riforme. Bisogna rifare tutto e questo vuol dire mandare via le persone, decidere, fare il pugno duro. In Italia basiamo tutto su moviola e allenatori, siamo piccolini...".