Centenario Napoli, De Giovanni: "Parteciperò all'iniziativa dei tifosi"

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De Giovanni esalta il Centenario del Napoli e riflette sul legame tra club e città.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni: "Quest'annata inizia con la consapevolezza di avere un secolo di storia. Il Napoli è cambiata molte volte in questi 100 anni. Napoli è l'unica metropoli con una squadra sola. Il rapporto identitario è fortissimo. Questo centenario arriva in un momento in cui il Napoli ha grande consapevolezza di sé stessa. Napoli è una meta ambitissima a livello Mondiale. La società l'ha compreso. Dobbiamo partecipare tutti a questo centenario. Tutti i comunicatori e chi fa cultura deve celebrare i primi 100 anni del club.

Collaborazione con la Treccani? La Treccani fa libri di grandissima qualità. Sono convinto che ci si muoverà verso qualcosa da collezionare.

L'iniziativa dei tifosi per il centenario? È stupendo e io parteciperò, è bellissimo celebrare e aspettare la mezzanotte per festeggiare. Napoli è mille colori, ha tante anime e sono tutte complementari. Costruiscono un puzzle disordinato.

Le scene di criminalità a Montesanto? Ogni malattia ha dei sintomi. La malattia è culturale, nelle scuole, nelle istituzioni. Non dobbiamo illuderci, la cosa grave è confondere il sintomo con la malattia. Fa paura vedere una persona che spara, ma è un altro fatto sapere che c'è uno che pensa possa uscire di casa con una pistola e sparare. Il problema di noi napoletani è che sappiamo bene della convivenza di due parti di Napoli"