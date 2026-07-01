Fabbroni: "Il Napoli ha raggiunto dimensione internazionale importante, ma ci sono due pecche"

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Fabbroni promuove la crescita del Napoli e critica l'assenza di stadio e centro sportivo.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Il calcio mondiale ci sta dicendo che gli africani dominano a livello di possesso palla e pressione. Devono imparare a gestire le partite. In questo Mondiale vedo un tabellone apparecchiato per Messico, Canada e Stati Uniti.

Nuovo logo del Napoli? A primo impatto non mi dà questa grande emozione.

Che dimensione ha raggiunto il Napoli in questi 100 anni? Negli ultimi 20 anni ha raggiunto una dimensione importante. Non va sottovalutata l'epoca di Diego Armando Maradona, ma negli ultimi anni non è più una squadra di una città e tanti cuori azzurri che puntualmente venivano traditi. Con Maradona si poteva vincere anche di più. Ma il Napoli ha una dimensione internazionale importante. Nell'anno dei 100 anni non avere ancora uno stadio e un centro sportivo importante è una pecca. Ma se guardi chi ha indossato la maglia azzurra si ha già idea di che dimensione ha il Napoli"