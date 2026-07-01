Centenario Napoli, Alvino: "Torna il Corsiero del Sole! Un anno di celebrazioni, in autunno il film"

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Alvino racconta il centenario del Napoli tra eventi, nuova maglia e ritorno del Corsiero del Sole.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel suo editoriale nel corso di 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia: "Il Napoli apre ufficialmente le celebrazioni per il suo centenario. Dodici mesi di eventi racchiusi in un augurio che sa di appartenenza e di futuro. Il punto di partenza è il 1° agosto 1926, data scolpita nella memoria collettiva azzurra. Ma lo sguardo è tutto rivolto in avanti. Club e città viaggiano oggi sulle ali del cosiddetto Napoli Momentum, quella spinta globale che trasforma il calcio in una vera e propria, per noi napoletani, filosofia di vita. Il viaggio parte il 6 luglio: ci siamo a bordo della MSC World Europa con il battesimo della nuova maglia Home, l'armatura del centenario.

Ma la vera sorpresa visiva è il ritorno del Corsiero del Sole. Non lo chiamate cavallino rampante: è assolutamente il Corsiero del Sole, il primo storico emblema del club, che riaccende la passione impetuosa di noi partenopei. Dai pionieri del primo Novecento fino all'era moderna, l'era di Achille Lauro, di Corrado Ferlaino, di Aurelio De Laurentiis: un secolo di amore che si prepara a invadere i ritiri, prima quello di Dimaro, poi quello di Castel di Sangro. Il culmine è il 1° agosto, con una grande festa dove, se non proprio nel cuore di Napoli, insieme alle leggende azzurre e a chi ha scritto la storia centenaria di questo club. Poi si sbarcherà al cinema, in autunno, con un film ufficiale e si sbarcherà anche in libreria con la prestigiosa pubblicazione dell'Enciclopedia Treccani. Un anno per continuare a fare la storia, guidati da un presidente, Aurelio De Laurentiis, che vuole essere a tutti gli effetti il presidente del secolo".