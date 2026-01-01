Marinozzi elogia Conte: "Basta commercialisti! Il nuovo Napoli è bello quanto l'Inter"

Nel corso di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista DAZN Andrea Marinozzi ha parlato del Napoli e di Antonio Conte: "Vorrei parlare di campo, ma ci sono state quelle dichiarazioni. Non entro nel merito, è un tema complesso, ma le sue parole hanno creato un'onda che a me infastidisce molto. Accetto che siamo tutti allenatori, siamo tutti arbitri anche senza conoscere le regole, ma non accetto il siamo tutti commercialisti. C'è chi ha detto va considerato il costo della rosa e non il monte ingaggi, poi c'è l'ammortamento, ma chi se ne frega!

Vorrei si parlasse di calcio, Conte la dice, analizziamo, ha una sua strategia, ma andiamo avanti. Lasciamo stare, basta. Parliamo di campo e il Napoli sta facendo cose bellissime, con un nuovo abito, prima Conte ci ha messo una toppa e poi ci ha lavorato ed è molto più bello rispetto a prima. Ancora più bello con l'inserimento di Politano con Neres più davanti, Politano così può fare tutti i suoi compiti difensivi e portare avanti palla, i gol arrivano su due suoi gol. Mancano i gol a Politano, ora non deve neanche pensarci più, ora c'è Neres davanti a lui! C'è più qualità, più gol, anche col ritorno di Anguissa il posto di Elmas può diventare di McTominay. A me piace molto di più ed ora lo metto allo stesso gusto estetico dell'Inter".