Oriali su Lazio-Napoli: "Con loro sempre dura, pure anno scorso! Ma il nostro livello..."

vedi letture

L'Head of First Team Management, Lele Oriali, nel corso dell'intervista a Radio CRC ha parlato anche della sfida alla Lazio:

"Lazio-Napoli? È sempre difficile e complicato giocare con la Lazio: anche l'anno scorso abbiamo lasciato dei punti per strada contro di loro. Sarà una partita complicata, ma sono abbastanza positivo soprattutto per quello che sta dimostrando la squadra. Ha raggiunto una consapevolezza e convinzione dei propri mezzi importanti: il livello che abbiamo raggiunto deve essere il livello standard, dobbiamo giocare sempre così. Se abbiamo capito questo, credo che anche lì faremo una bella partita.