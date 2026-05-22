Del Genio: "Conte male in fase offensiva, non difensiva. Ma quota punti è bassa…"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La mia idea è non prendere Allegri, esponiamo le nostre idee ovviamente ma non facciamo il tifo per loro. Se arriva Allegri poi spero di sbagliare, ma molti tifano per la loro idea per dire l’avevo detto. Io invece spero di sbagliare. Pragmatico? Sarà pragmatico… ma se Amorim non fa quel retro-passaggio finale il Milan non aveva costruito niente! La fortuna non è solo nelle tue partite, ma anche cosa fanno le rivali.

Pure il Napoli chiuderà con una quota bassissima, solitamente a questi punti ci arrivavamo con facilità e facevamo bene anche qualche coppa talvolta. Quando si ricostruiscono i due anni di Conte viene fuori un risultato molto buono con scudetto e Supercoppa, ma se si fa per anni nel secondo solo la Supercoppa ma un punteggio molto molto basso. In Champions 8 punti nonostante ben 8 partite. Senza parlare dei minus delle statistiche offensive, segnando persino più di quanto abbia creato e per fortuna alcuni hanno concretizzato non sbagliando molti gol. Fase offensiva molto male, qui c’è da criticare Conte, sulla fase difensiva numeri peggiori ma sono mancati i migliori e poi c’è stato qualche errore.

Più oggettivo di così non posso essere. Critico Conte per la fase offensiva, lo salvo per la fase difensiva e per la mentalità che ha dato alla squadra, fattori fondamentali nell'annata dello Scudetto. Questa è l’oggettività, non sensazioni ma dati".