Zeman perplesso: "Crisi Napoli inspiegabile, ci sono dei fattori esterni..."

Zdenek Zeman, allenatore, si è lanciato in una analisi del calcio italiano, parlando anche del Napoli, ai microfoni di TuttoSalernitana: "Il calcio italiano non sta così male come si dice. Le partite di serie A non sono molto attraenti, è vero, ci sono poche emozioni e si pensa poco a produrre azioni da gol. Ci sono squadre, però, che esprimono un buon calcio: la Lazio è un esempio, è sotto gli occhi di tutti. Non si può spiegare la crisi del Napoli, bisognerebbe essere dentro gli spogliatoi per capire come un gruppo che arrivava sempre al secondo posto oggi stia facendo fatica. Immagino ci siano motivi esterni, non che abbiano dimenticato di giocare al calcio. Se la Lazio troverà continuità e non commetterà l'errore degli anni scorsi, quando sul più bello calava, può competere con le primissime. La Juve non è di un altro pianeta, ma ha perso due volte proprio con la Lazio. Ha semplicemente una rosa più completa".