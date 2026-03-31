Attesa per Bosnia-Italia, maxischermo e visite guidate: l'atmosfera a Zenica

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(ANSA) - ZENICA, 31 MAR - Fuori dallo stadio Bilino Polje, stasera il cuore del tifo bosniaco a Zenica sarà l'arena Husejin Smajlović. Qui c'è la fan zone e si lavora per l'allestimento di un maxischermo. Il palazzetto, che ospita le partite della nazionale bosniaca di basket e di pallamano, può accogliere fino a 10mila persone. Stasera radunerà buona parte dei tifosi bosniaci locali privi di biglietto.

L'indicazione, oltre alle classiche norme di sicurezza, è quella di presentarsi coi colori giallo e blu dei Dragoni. Il palazzetto sorge in una zona in cui si trovano un centro commerciale e l'hotel Zenica dove alloggiano gli azzurri, che quindi si trovano esattamente all'interno dell'area in cui si stanno ritrovando i tifosi bosniaci e vengono allestiti i banchetti per la vendita di bandiere e sciarpe gialloblu. Ma nella città sono molti a organizzare la visione della partita. All'hotel Dubrovnik, uno dei più grandi di Zenica, saranno in 300 davanti a schermi e proiettore. C'è anche chi ne approfitta per far conoscere la città a bosniaci e italiani. La guida turistica Afan Abazovic organizza un giro turistico dalle 17 alle 18 in bosniaco e italiano. E ancora, dalle 16 alle 20 un locale offre panini gratuiti e alcuni stand caffè, dolci e succhi di frutta. (ANSA).