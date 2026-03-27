Bosnia, che entusiasmo per il rientro a Sarajevo! Nazionale subito in ritiro in vista dell'Italia

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L’entusiasmo è palpabile, ma per Edin Dzeko e compagni c’è stato poco tempo per celebrare la vittoria.

Dopo il successo ai calci di rigore contro il Galles, la Bosnia è rientrata questa mattina a Sarajevo, accolta da numerosi tifosi festanti per il risultato ottenuto. L’entusiasmo è palpabile, ma per Edin Dzeko e compagni c’è stato poco tempo per celebrare la vittoria.

Preparazione alla sfida contro l’Italia

Subito dopo l’arrivo, la squadra si è diretta in ritiro per concentrarsi sulla prossima sfida, quella contro l’Italia allenata da Gennaro Gattuso. L’incontro è programmato per martedì 31 marzo allo stadio Bilino Polje di Zenica, dove la Bosnia cercherà di confermare la propria forma e continuare il cammino positivo nelle qualificazioni.