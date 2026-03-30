Bosnia, Dzeko: "Allo stadio tutti in piedi per l'inno italiano! I primi qui post-guerra..."

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(ANSA) - SARAJEVO, 30 MAR - "Per me quando inizia l'inno italiano tutti devono alzarsi ed applaudire, perché l'Italia è il primo Paese che è venuto dopo la guerra in Bosnia". Lo ha detto l'attaccante della Bosnia Edin Dzeko in conferenza stampa a Sarajevo.

"Magari tanti non si ricordano e non sanno - ha proseguito Dzeko - ma l'Italia è stata la prima a venire qua a giocare un'amichevole in Bosnia nel 1996. Per questo siamo sempre siamo sempre grati. Poi per 90 minuti ci sarà una guerra sicuramente, però dopo amici come prima, quello che succede succede, il calcio è questo". (ANSA).