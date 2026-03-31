Bosnia-Italia, clamoroso: non ci sarà la Goal line technology, il motivo

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Grande attesa per la gara dell'Italia. Ma con una novità a sorpresa. Niente goal line technology. Per i calciatori e gli arbitri di Bosnia-Italia stasera, al "Bilino Polje" di Zenica, sarà come trovarsi di fronte a una situazione che il mondo del calcio a grandi livelli - si legge su La Gazzetta dello Sport - ha ormai dimenticato dal 2012. Da quando cioè la Fifa aveva iniziato a sperimentare (introducendola poi a partire dall'estate 2013) l'utilizzo della tecnologia per evitare i casi di gol-non gol

"Nello stadio della città bosniaca, infatti, non è stata installata la goal line techonology, che ha di fatto azzerato i gol fantasma, ma la cui presenza è opzionale e non obbligatoria e dipende dalle scelte della federazione organizzatrice. Stasera, quindi, in caso di episodi controversi sulle situazioni in cui ci sia il dubbio sul fatto che il pallone abbia varcato o meno la linea di porta interverrà il Var".