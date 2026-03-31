Ufficiale Bosnia-Italia, i convocati di Gattuso: la scelta sui 4 azzurri

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Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questa sera contro la Bosnia ed Erzegovina, gara che andrà in scena questa sera allo stadio Bilino Polje di Zenica e decreterà chi tra queste due nazionali staccherà il pass per la Coppa del Mondo 2026. Rispetto ai convocati di giovedi, il commissario tecnico ha operato un solo cambio con il difensore Giorgio Scalvini che va in tribuna e Andrea Cambiaso in panchina. Per il resto nessuna modifica: oltre al centrale dell'Atalanta, non saranno della partita Elia Caprile, Diego Coppola, Nicolò Cambiaghi e Gianluca Scamacca.

Ecco la lista dei 23 convocati.

Portieri - Donnarumma, Carnesecchi, Meret.

Difensori - Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini.

Centrocampisti - Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito.