Ufficiale Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'11 schierato con l’Irlanda del Nord

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Sono ufficiali le formazioni di Bosnia ed Erzegovina-Italia, in programma a Zenica alle 20:45. In palio c’è il pass per la Coppa del Mondo 2026.

Sono ufficiali le formazioni di Bosnia ed Erzegovina-Italia, in programma a Zenica alle 20:45. In palio c’è il pass per la Coppa del Mondo 2026. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ripropone gli stessi undici che giovedì a Bergamo hanno battuto l’Irlanda del Nord. In attacco spazio a Moise Kean e Retegui, con Esposito relegato alla panchina. Confermati Matteo Politano esterno di centrocampo, Manuel Locatelli in cabina di regia e Alessandro Bastoni centrale davanti a Gianluigi Donnarumma. Nella formazione di casa spicca l’assenza di Tahirovic, con Basic chiamato ad affiancare Sunjic. Come accaduto nel match contro il Galles, il talento classe 2007 Kerim Alajbegovic partirà dalla panchina, mentre in attacco spazio a Demirovic a supporto di Edin Dzeko.

Le formazioni ufficiali

Bosnia ed Erzegovina (4-4-2) - Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko. A disposizione: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Tahirovic, Gigovic, Hadziametovic, Burnic, Alajbegovic, Bazdar, Tabakovic. Commissario tecnico: Sergej Barbarez.

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Cambiaso, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Arbitrerà la gara il direttore di gara francese Clement Turpin. Nicolas Danis e Benjamin Pages i suoi assistenti, francesi anche VAR e AVAR, rispettivamente Jerome Brisard e Willy Delajod. Spagnolo invece il quarto uomo: si tratta di José Maria Sanchez.