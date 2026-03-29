Bosnia-Italia, ultime di formazione Sky: Politano verso la conferma

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Il commissario tecnico dovrebbe confermare il 3-5-2 già visto contro l’Irlanda del Nord, puntando su certezze consolidate.

Manca sempre meno alla sfida decisiva tra Italia e Bosnia ed Erzegovina, un vero e proprio spareggio per l’accesso ai Mondiali 2026. Gli azzurri guidati da Gennaro Gattuso scenderanno in campo martedì 31 marzo alle ore 20:45 allo Stadio Bilino Polje. La squadra italiana arriva all’appuntamento con fiducia, anche grazie alle buone notizie provenienti dall’infermeria: Gianluca Scamacca ha recuperato dall’infortunio e si è allenato regolarmente con il gruppo, tornando così a disposizione per il match.

La probabile formazione azzurra

Il commissario tecnico dovrebbe confermare il 3-5-2 già visto contro l’Irlanda del Nord, puntando su certezze consolidate. Tra i pali spazio al capitano Gianluigi Donnarumma, con una difesa composta da Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori. A centrocampo Sandro Tonali e Nicolò Barella agiranno da mezzali con Manuel Locatelli in cabina di regia, mentre sugli esterni sono favoriti Matteo Politano e Federico Dimarco. In attacco Moise Kean va verso la conferma, affiancato da Mateo Retegui, in vantaggio nel ballottaggio con Francesco Pio Esposito, destinato inizialmente alla panchina.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct Gattuso.