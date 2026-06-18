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Cechia-Sudafrica, le formazioni: confermato l'obiettivo azzurro Kovar

Cechia-Sudafrica, le formazioni: confermato l'obiettivo azzurro KovarTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:07Mondiali
di Pierpaolo Matrone
Ad Atlanta si affrontano Cechia e Sudafrica, entrambe reduci da una sconfitta nel match inaugurale del Mondiale

Altro giro, altro turno dei Mondiali. La seconda giornata del Gruppo A mette subito in palio punti pesantissimi in ottica qualificazione. Ad Atlanta si affrontano Cechia e Sudafrica, entrambe reduci da una sconfitta nel match inaugurale del Mondiale. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

CECHIA (3-5-2): Kovar; Hranac, Krejci, Holes; Coufal, Sadilek, Darida, Sojka, Cerv; Hlozek, Schick. CT: Marek Koubek

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha; Appollis, Mokoena, Maseko; Rayners. CT: Hugo Broos