Ufficiale Colombia-Francia, le formazioni ufficiali: Deschamps tiene a riposo i due del Milan

vedi letture

A riposo i transalpini del Milan Maignan e Rabiot, in campo invece dal 1' l'attaccante dell'Inter Thuram.

Alle 21 Colombia e Francia si affrontano al Northwest Stadium di Landover in un match amichevole in preparazione ai Mondiali 2026. Sono state rese note le formazioni ufficiali scelte dai due Commissari Tecnici, Lorenzo e Deschamps. A riposo i transalpini del Milan Maignan e Rabiot, in campo invece dal 1' l'attaccante dell'Inter Thuram.

I Cafeteros si affidano ad Alvaro Montero tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Muñoz, Davinson Sánchez, lo juventino Cabal e Mojica. In mediana spazio a Lerma e Ríos, mentre sulla trequarti agiscono Arias, James Rodríguez e Luis Díaz a supporto dell’unica punta Luis Suarez.

COLOMBIA (4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sanchez, Cabal, Mojica; Lerma, Rios; J.Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Suarez

A disposizione: Vargas, Ospina, Machado, Lucumi, S.Arias, Mosquera, Puerta, Campaz, Carrascal, Quintero, Castaño, Gomez, Cordoba, Carbonero, Borré.

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Kalulu, Lacroix, L.Hernandez, Digne; Zaïre-Emery, Kanté; Akliouche, Cherki, Doué; Thuram. Ct. Deschamps.

A disposizione: Chevalier, Maignan, Gusto, T.Hernandez, Konaté, Camavinga, Rabiot, Tchouameni, Dembelé, Kolo Muani, Mbappé, Olise