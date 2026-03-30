Ct Bosnia avvisa: "Questa partita è più importante per noi che per l'Italia"
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(ANSA) - SARAJEVO, 30 MAR - "Ci sono tante emozioni per la Nazionale Italiana, questa partita è tanto importante come anche per noi. Forse per noi, dal punto di vista della situazione nel Paese, è ancora più importante". Lo ha detto il ct della Bosnia, Sergej Barbarez, parlando della grande attesa per il match che vale il pass per i mondiali e rispondendo a chi ha parlato di quanto sia importante per l'Italia.
In squadra dopo il Galles "tutti stanno bene, tranne l'allenatore che ha perso la voce. Comunque abbiamo avuto tempo per riprenderci, la partita è stata impegnativa però siamo molto felici" ha detto il ct. (ANSA).
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