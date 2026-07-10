De Bruyne torna titolare in Spagna-Belgio? Ecco l'idea di Garcia

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Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne vive un Mondiale complicato: contro la Spagna potrebbe tornare titolare, ma il ballottaggio è aperto.

Il Mondiale di Kevin De Bruyne continua a essere tutt'altro che semplice. Il centrocampista del Napoli sta vivendo una fase di transizione all'interno del Belgio: dopo essere partito titolare nelle prime quattro gare, con un minutaggio progressivamente ridotto, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nell'ottavo di finale vinto contro gli Stati Uniti. Stasera nel quarto di finale contro la Spagna potrebbe tornare titolare, ma secondo La Gazzetta dello Sport il ballottaggio è aperto, lo stesso dell'ultimo match con USA.

Garcia riflette su De Bruyne, Raskin insidia il posto

Il commissario tecnico Rudi Garcia è chiamato a scegliere se confermare la fiducia a De Bruyne oppure puntare ancora su Nicolas Raskin, protagonista di una buona prestazione contro gli Stati Uniti. Il ct continua a riconoscere il peso e l'esperienza del centrocampista azzurro, ma apprezza il dinamismo del giocatore dei Rangers. La sensazione, evidenzia il quotidiano, è che il Belgio abbia ormai avviato un ricambio generazionale e che De Bruyne stia progressivamente passando dal ruolo di leader tecnico a quello di uomo spogliatoio.