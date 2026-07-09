Francia-Marocco, le formazioni ufficiali: Deschamps conferma Doué, Brahim falso 9
Tutto pronto per il primo quarto di finale del Mondiale 2026, in programma alle 22, che vedrà di fronte Francia e Marocco. Didier Deschamps si affida all'undici atteso, con Mike Maignan tra i pali e una linea difensiva composta da Koundé, Upamecano, Saliba e Digne, ormai stabilmente preferito a Theo Hernandez sulla corsia sinistra. In mezzo al campo spazio ai due centrocampisti della Serie A, Koné e Rabiot, mentre sulla trequarti Dembélé, Olise e Doué agiranno alle spalle di Kylian Mbappé. Il talento del PSG ha vinto il ballottaggio con Barcola dopo l'ottima prestazione offerta contro il Paraguay negli ottavi di finale.
Il Marocco rinuncia a Saibari: Bounou guida la difesa, Brahim Diaz in attacco
Mohamed Ouahbi deve invece fare i conti con l'assenza di Ismael Saibari, tra i protagonisti del cammino del Marocco fino ai quarti di finale. Davanti a Bounou, la difesa sarà composta da Hakimi, Mazraoui, Diop e Salah-Eddine, mentre Bouaddi ed El Aynaoui formeranno la coppia di centrocampo. Sulla trequarti agiranno Talbi, Ounahi ed El Khannouss a supporto di Brahim Diaz, scelto come falso nove per provare a mettere in difficoltà la solida retroguardia francese.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe. A disposizione: Samba, Risser, Gusto, Konate, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Lacroix, Tchouameni, Kante, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, Thuram, Barcola, Mateta. Ct: Didier Deschamps.
MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Mazraoui, Diop, Salah-Eddine; Bouaddi, El Aynaoui; Talbi, Ounahi, El Khannouss; Brahim Diaz. A disposizione: El Kajoui, Tagnaouti, Saadane, El Ouahdi, Riad, Belammari, Halhal, Amrabat, Saibari, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai, El Kaabi, Amaimouni. Ct: Mohamed Ouahbi.
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