Troppa Francia per il Marocco: Mbappé e Dembelé trascinano i transalpini in semifinale

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Francia in semifinale al Mondiale 2026: Mbappé e Dembélé stendono il Marocco 2-0.

La Francia conquista con autorità la semifinale del Mondiale 2026 superando il Marocco per 2-0 a Boston. Decidono le reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé nella ripresa, al termine di una gara dominata a lungo dai Bleus. Il fuoriclasse del Real Madrid è stato protagonista assoluto della serata: oltre al gol che ha sbloccato il risultato, si è procurato un calcio di rigore nel primo tempo, fallendolo però grazie all'ottimo intervento di Yassine Bounou. Il portiere marocchino ha tenuto in partita i suoi con una serie di parate decisive, opponendosi anche ai tentativi di Upamecano e Doué, mentre una conclusione di Digne si è infranta sulla traversa poco prima dell'intervallo.

Mbappé rompe l'equilibrio, Dembélé chiude i conti

Dopo una ripresa iniziata con un Marocco più coraggioso, la Francia ha trovato il vantaggio al 60': sugli sviluppi di un rimpallo, Mbappé ha raccolto il pallone e ha battuto Bounou con un preciso destro a giro sul secondo palo. Sei minuti più tardi è arrivato il raddoppio firmato da Dembélé, bravo a sfruttare un assist dello stesso Mbappé, saltare il diretto avversario e concludere con un'altra conclusione a giro imparabile. Nel finale il Marocco ha sfiorato il gol con El Aynaoui, che di testa ha colpito soltanto l'esterno della rete, mentre Barcola ha avuto l'ultima occasione della partita senza riuscire a superare ancora Bounou. La Francia vola così in semifinale, dove affronterà la vincente della sfida tra Spagna e Belgio.