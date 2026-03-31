Ufficiale Delusione Hojlund, niente Mondiali! La Danimarca cade ai rigori con la Repubblica Ceca

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La Danimarca saluta amaramente il sogno mondiale al termine di una sfida combattuta e decisa soltanto ai calci di rigore.

La Danimarca saluta amaramente il sogno mondiale al termine di una sfida combattuta e decisa soltanto ai calci di rigore. All’Epet Arena di Praga, la formazione guidata da Brian Riemer si arrende alla Repubblica Ceca proprio nella gara che metteva in palio l’accesso alla fase finale del torneo, in programma dall’11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada. I padroni di casa partono subito forte e trovano il vantaggio dopo appena tre minuti grazie a Sulc, indirizzando immediatamente l’incontro. La reazione danese, però, arriva nella ripresa: al 72’ Andersen ristabilisce l’equilibrio sfruttando al meglio l’assist di Damsgaard e riaccendendo le speranze della sua nazionale.

Il sogno si infrange ai rigori: niente Mondiali per Hojlund

Al minuto 100 dei tempi supplementari Krejci firma il gol del momentaneo sorpasso, ma la Danimarca non molla e trova il pareggio con Hogh al 111’. Ai calci di rigore decisivi gli errori dagli undici metri di Rasmus Hojlund, Dreyer e Jensen. Una delusione cocente per l’attaccante del Napoli, protagonista in campo per tutti i 120 minuti ma costretto a rinunciare al sogno di disputare i prossimi Mondiali. Per la nazionale danese resta l’amarezza di una gara giocata con determinazione, ma che non è bastata per conquistare il pass tanto ambito.