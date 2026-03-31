Fallimento Italia! Ecco le ultime 4 Nazionali qualificate al Mondiale 2026
Bosnia ed Erzegovina e Repubblica Ceca completano il quadro delle ultime quattro Nazionali UEFA qualificate per il Mondiale 2026, insieme a Svezia e Turchia. Con queste quattro squadre, si chiude il ciclo degli spareggi europei, decretando le ultime nazionali che accederanno alla fase finale della rassegna iridata. Di seguito, i risultati aggiornati delle quattro gare appena concluse, che hanno definito le qualificazioni:
BOSNIA ED ERZEGOVINA-ITALIA 1-1 (5-2 d.c.r)
Marcatori: 15' Kean (I), 79' Tabakovic (B)
Rigori: Tahirovic (B), Tabakovic (B), Tonali (I), Alajbegovic (B), Bajraktarevic (B)
Bosnia ed Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (46' Alajbegovic); Bajraktarevic, Basic (761' Tabakovic), Sunjic (46' Tahirovic), Memic (71' Burnic); Demirovic (115' Hadziahmetovic), Dzeko. Commissario tecnico: Sergej Barbarez.
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano (46' Palestra), Barella (85' Frattesi), Locatelli (71' Cristante), Tonali, Dimarco (91' Spinazzola); Kean (71' Esposito), Retegui (44' Gatti). Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
Ammoniti: Tahirovic (B), Donnarumma (I), Muharemovic (B), Katic (B), Frattesi (I)
Espulsi: Bastoni (I)
REPUBBLICA CECA-DANIMARCA 2-2 (5-3 d.c.r.)
Marcatori: 3' Sulc (R), 71' Anderesen (D), 100' Krejci (R), 111' Hogh (D)
Rigori: Chory (R), Eriksen (D), Soucek (R), Sadilek (R)
Repubblica Ceca (3-5-2): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Provod (68' Chytil), Soucek, Darida (60' Cerv), Zeleny; Sulc (112' Sadilek), Schick (91' Chory). Commissario tecnico: Koubek.
Danimarca (4-3-3): Hermansen; Bah, Andersen, Nelsson (60' Norgaard), Maehle; Højbjerg, Hjulmand (106' Hogh), Froholdt (72' Eriksen); Isaksen (86' Dreyer), Hojlund, Damsgaard (115' Jensen). Commissario tecnico: Riemer.
Ammoniti: Nelsson (D), Zeleny (R), Andersen (D)
KOSOVO-TURCHIA 0-1
Marcatori: 53' Akturkoglu (T)
Kosovo (4-4-2): Muric; Dellova, Hajrizi, Hajdari (80' Aliti), Gallapeni; Vojvoda (71' Zhegrova), Hodza, Rexhbecaj (80' Rashica), Muslija; Asllani, Muriqi. Commissario tecnico: Franco Foda.
Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik (89' Muldur), Kabak, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu (83' Elmali); Kokcu, Arda Guler (83' Ozcan), Yildiz (89' Gul); Akturkoglu (68' Yilmaz). Commissario tecnico: Vincenzo Montella.
Ammoniti: Hajdari (K), Akturkoglu (T), Yujsej (T), Calhanoglu (T), Celik (T), Muslija (K), Cakir (T)
SVEZIA-POLONIA 3-2
Marcatori: 20' Elanga (S), 33' Zalewski (P), 44' Lagerbielke (S), 55' Swiderski (P), 88' Gyokeres (S)
Svezia (5-4-1): Nordfeldt; Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindelof, Gudmundsson; Elanga (69' Bergvall), Ayari (90+2' Svanberg), Karlstrom (69' Zeneli), Nygren (81' Lundgren); Gyokeres. Commissario tecnico: Graham Potter.
Polonia (3-5-2): Grabara; Bednarek, Wisniewski, Kiwior; Cash (90+1' Grosicki), Zalewski (90+2' Piatek), Zielinski, Szymanski; Kaminski; Swiderski (63' Pietruszewski), Lewandowski. Commissario tecnico: Janb Urban.
Ammoniti: Kiwior (P), Karlstrom (S), Pietruszewski (P), Bergvall (S)
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