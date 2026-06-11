La prima gara dei Mondiali va al Messico e vale un record: 2-0 e tre espulsioni al Sudafrica
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La sfida è entrata nella storia anche per un altro motivo: mai una gara inaugurale di un Mondiale aveva fatto registrare tre espulsioni.
Il Messico inaugura il Mondiale con una vittoria convincente contro il Sudafrica e, indirettamente, regala una notizia che interessa anche il Napoli. Allo Stadio Azteca, il Tricolor si è imposto 2-0 grazie alle reti di Quiñones e Raul Jimenez, conquistando i primi tre punti del Gruppo A.
Il Messico batte il Sudafrica ai Mondiali 2026
La sfida è entrata nella storia anche per un altro motivo: mai una gara inaugurale di un Mondiale aveva fatto registrare tre espulsioni. Tra i protagonisti della serata c'è stato anche Gilberto Mora, talento classe 2008 seguito dagli azzurri, che ha debuttato nella competizione diventando il più giovane esordiente di sempre in una Coppa del Mondo. Da segnalare anche la presenza di Santi Gimenez, rimasto però in panchina per tutta la gara.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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