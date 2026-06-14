Germania, esordio ai Mondiali ok: ne fa 7, ma Curaçao scrive comunque la storia

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Partenza a razzo della Germania, che si libera del modesto Curaçao all'esordio al Mondiale 2026. All'NRG Stadium di Houston gli uomini di Nagelsmann sono passati sopra la banda di Advocaat. Un siluro a giro di Nmecha a coronamento di una splendida azione corale ha aperto il match, con lo stesso centrocampista del Borussia Dortmund vicino al raddoppio in altre due occasioni. Dopo il forcing iniziale, però, i tedeschi hanno staccato la spina e concesso il fianco ai rivali, che ne hanno approfittato e trovato lo storico primo gol della sua storia ai Mondiali grazie a un sinistro deviato di Comenencia.

La scossa per la Germania è arrivata subito dopo il cooling break: gli uomini in maglia bianca hanno ripreso in mano il pallino del gioco, tornando in vantaggio sugli sviluppi di un corner con Schlotterbeck e, dopo aver collezionato diverse palle gol, calando il tris in pieno recupero grazie a un calcio di rigore trasformato da Havertz. Dilaga nella ripresa la Mannschaft, Curacao letteralmente affondato con il poker di Musiala, la rete di Brown, gol+assist di Undav e per concludere la doppietta di Havertz. Agguanta i primi tre punti di questa Coppa del Mondo la Germania, anche nel girone E.