Mondiali, domani debutta Mariani: indosserà una maglia speciale. La spiegazione Fifa
Per Maurizio Mariani arriva uno dei momenti più importanti della carriera. L'arbitro italiano è stato designato per dirigere Arabia Saudita-Uruguay, gara in programma lunedì 15 giugno a Miami e valida per la fase a gironi del Mondiale 2026. Si tratta dell'esordio assoluto del direttore di gara nella massima competizione internazionale, un traguardo prestigioso che arriva dopo l'esperienza nella finale del Mondiale Under 20 del 2025.
La divisa rosa in omaggio alla città di Miami
A rendere ancora più speciale l'appuntamento sarà la particolare scelta della divisa che indosserà l'intera squadra arbitrale: una maglia "color rosa fenicottero", realizzata come omaggio alla città di Miami, che ospita il quartier generale degli arbitri FIFA per tutta la durata del torneo. Il presidente della Commissione Arbitrale FIFA, Pierluigi Collina, ha spiegato l'iniziativa sottolineando la volontà di "mostrare il nostro apprezzamento alla città che ci ospiterà per circa due mesi", parole condivise anche dal presidente FIFA Gianni Infantino, che ha ribadito come il rosa rappresenti un simbolo dell'identità della città della Florida.
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