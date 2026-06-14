Foto Belgio-Egitto, Lukaku sorprende: la spiegazione del gesto prima del debutto

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"Non lo faccio mai", Lukaku sceglie di non testare il prato dello stadio di Seattle prima di Belgio-Egitto

Cresce l'attesa per l'esordio del Belgio nel Mondiale contro l'Egitto, in programma domani al Lumen Stadium di Seattle. Alla vigilia della sfida ha attirato l'attenzione dei media belgi un particolare che riguarda Romelu Lukaku: l'attaccante del Napoli è stato infatti l'unico giocatore della nazionale a non entrare sul terreno di gioco durante il sopralluogo dello stadio, scegliendo di restare a bordo campo ad osservare i propri compagni.

La spiegazione di Big Rom: "Non entro, non lo faccio mai"

La scelta dell'attaccante azzurro ha incuriosito giornalisti e tifosi, tanto da spingere il quotidiano belga Nieuwsblad a chiedergli il motivo di questo comportamento insolito. La risposta di Lukaku è stata breve ma chiara: "Non entro, non lo faccio mai". Una piccola abitudine personale che ha fatto discutere alla vigilia del debutto mondiale dei Diavoli Rossi, con Big Rom pronto a guidare il Belgio nella sfida inaugurale del gruppo G.