Ufficiale Hojlund si gioca il Mondiale: titolare in Repubblica Ceca-Danimarca

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Si chiudono oggi le sfide decisive per le nazionali che non sono riuscite a qualificarsi ai Mondiali attraverso il percorso tradizionale.

Si chiudono oggi le sfide decisive per le nazionali che non sono riuscite a qualificarsi ai Mondiali attraverso il percorso tradizionale. In palio c’è l’accesso alla fase finale della competizione, al via l’11 giugno e ospitata tra Stati Uniti, Messico e Canada. Tra gli incontri più attesi c’è Repubblica Ceca-Danimarca, in programma all’epet ARENA di Praga con calcio d’inizio fissato alle 20.45.

Højlund guida l’attacco danese

Il commissario tecnico della Danimarca, Brian Riemer, ha scelto di puntare dal primo minuto su Rasmus Højlund, confidando nella sua capacità realizzativa in una gara così decisiva. L’attaccante del Napoli si gioca dunque una chance fondamentale per trascinare la sua nazionale verso la qualificazione al Mondiale.

Repubblica Ceca (3-5-2): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Provod, Soucek, Darida, Zeleny; Sulc, Schick. Allenatore: Koubek.

Danimarca (4-3-3): Hermansen; Bah, Andersen, Nelsson, Maehle; Højbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen, Hojlund, Damsgaard. Allenatore: Riemer.