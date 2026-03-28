Il Giappone espugna Glasgow: Scozia ko! Palo per McTominay e cambio con Gilmour al 71'

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McTominay ha poi lasciato campo al 71' per far posto all'altro centrocampista azzurro Billy Gilmour.

A Glasgow il Giappone batte la Scozia 1-0 nell'amichevole in preparazione dei Mondiali 2026 tra Scozia e Giappone. A decidere il match la rete di Ito all'84'. Sfortunato il centrocampista della nazionale scozzese e del Napoli Scott McTominay, che in avvio di gara va vicinissimo al gol: a tu per tu col portiere del Parma Suzuki colpisce il palo. McTominay ha poi lasciato campo al 71' per far posto all'altro centrocampista azzurro Billy Gilmour.

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