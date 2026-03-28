Il Ministro Abodi difende gli azzurri: "Nessuna esultanza eccessiva o provocatoria"

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Andrea Abodi interviene per spegnere le polemiche legate all’esultanza di alcuni giocatori azzurri dopo il passaggio del turno della Bosnia

Andrea Abodi interviene per spegnere le polemiche legate all’esultanza di alcuni giocatori azzurri dopo il passaggio del turno della Bosnia contro il Galles. Il Ministro dello Sport, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha invitato a ridimensionare l’accaduto. “Non mi sembra ci sia stato nulla di eccessivo o provocatorio. Erano ragazzi a fine partita, non capisco perché si sia dato così tanto peso alla cosa”, ha dichiarato.

Abodi ha poi spostato l’attenzione sulla prossima sfida, sottolineando: “Ci sono tutte le condizioni per fare bene, anche dal punto di vista mentale. Lo stadio sarà ostile, ma i tifosi italiani si faranno sentire”. Infine, il ministro ha ribadito il suo sostegno alla Nazionale: “Voglio essere presente e tifare Italia, non limitarmi a farlo da lontano”.