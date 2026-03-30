Italia, chi va in tribuna con la Bosnia? Rischia un azzurro. E cambia il vice-Politano

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La lista dei convocati verrà diramata domattina, ma non dovrebbero esserci grossi cambi rispetto ai giocatori a disposizione giovedì sera

Dopo l'allenamento dell'Italia alla vigilia della sfida contro la Bosnia ed Erzegovina, gara che decreterà se parteciperemo o meno alla prossima Coppa del Mondo, si pensa al match. Se vorrà staccare il pass per il Mondiale in Nord America, l'Italia domani sera a Zenica dovrà battere Edin Dzeko e compagni: ci proverà con l'intero gruppo a disposizione dato che i 28 calciatori presenti in lista erano regolarmente presenti questa mattina sul rettangolo verde di gioco per l'ultimo allenamento prima della partenza prevista per le 16.30.

Ma chi rientrerà nella lista dei 23?

La lista dei convocati verrà diramata domattina, ma non dovrebbero esserci grossi cambi rispetto ai giocatori a disposizione giovedì sera contro l'Irlanda del Nord. Almeno una modifica però è probabile: trattasi dell'inserimento di Andrea Cambiaso al posto di Marco Palestra. Quest'ultimo che ha debuttato quattro giorni fa con la maglia della Nazionale entrando all'83esimo al posto di Politano dovrebbe accomodarsi in tribuna insieme a uno tra Meret e Caprile. Con Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola e Gianluca Scamacca. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.