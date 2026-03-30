Italia, Gattuso perfezionista in rifinitura: con Bonucci ha preparato una cosa

Italia, Gattuso perfezionista in rifinitura: con Bonucci ha preparato una cosaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:40Mondiali
di Pierpaolo Matrone

Nessuna rivoluzione in vista per l’Italia di Gennaro Gattuso. La rifinitura di Coverciano conferma la volontà del ct di puntare sullo stesso undici che ha battuto l’Irlanda del Nord. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com dopo l'allenamento di questa mattina degli azzurri agli ordini dell'allenatore calabrese

Il programma dell'Italia

Quest'oggi Gattuso ha provato a lungo anche le palle inattive anche grazie al lavoro del suo staff, soprattutto di Leonardo Bonucci. La squadra conclusa la seduta è rimasta a Coverciano per pranzo.. Stasera alle 19.00 il walk around allo stadio Bilino Polje di Zenica e poi la conferenza stampa del CT con un calciatore.