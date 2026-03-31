Italia, Meret: "Partita difficile, ma siamo pronti. Tutti uniti per questo obiettivo"

vedi letture

Alex Meret, estremo difensore dell’Italia e del Napoli, ha parlato ai microfoni della Rai a pochi minuti dalla sfida contro la Bosnia ed Erzegovina

Alex Meret, estremo difensore dell’Italia e del Napoli, ha parlato ai microfoni della Rai a pochi minuti dalla sfida contro la Bosnia ed Erzegovina, valida per la finale playoff per l’accesso ai Mondiali 2026. "Sicuramente, è arrivato il momento. Siamo pronti, sappiamo che non sarà facile perché la Bosnia è ostica. Partita difficile, ma siamo pronti e vogliamo portare a casa questo risultato che è importantissimo", ha spiegato Meret, sottolineando l’importanza della gara e la determinazione della squadra azzurra.

Attenzione ai dettagli e clima nello spogliatoio

Il portiere azzurro ha poi evidenziato l’importanza di ogni momento in campo: "Sarà decisivo tutto quanto, l'atteggiamento, la voglia di proporre il nostro gioco e l'attenzione ai particolari. Dobbiamo partire subito forte e portare subito dalla nostra il risultato". Sull’atmosfera nello spogliatoio, Meret ha aggiunto: "C'è l'attenzione giusta e la voglia di aiutarsi. Siamo tutti uniti per questo obiettivo e penso che ci sia l'atmosfera giusta", mostrando fiducia nella coesione del gruppo in vista della sfida decisiva.